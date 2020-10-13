Премьер Великобритании и глава Еврокомиссии 14 октября обсудят ход переговоров по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят 14 октября ход переговоров о будущих отношениях между Соединенным Королевством и Евросоюзом. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на канцелярию главы британского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они [Джонсон и фон дер Ляйен] во время разговора, состоявшегося ранее в этом месяце (3 октября), договорились, что будут находиться в тесном контакте в течение переговорного процесса", - отмечается в заявлении.

Соединенное Королевство и Евросоюз ранее признали, что переговоры по сделке идут сложно, а времени до конца года, когда перестанет действовать переходный период Brexit, остается все меньше. Джонсон в прошлом установил 15 октября крайней датой для достижения соглашения (на этот день в Брюсселе запланирован саммит Евросоюза). По его словам, дальше середины октября продолжать переговоры не имеет смысла.