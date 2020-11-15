Участок во Франкфурте на выборах главы Молдавии заблокировали после звонка о бомбе

Работа избирательного участка во Франкфурте-на-Майне на выборах президента Молдавии заблокирована после сообщения о бомбе. Об этом проинформировало в воскресенье Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Представители полиции города Франкфурт в Германии сообщили о поступлении телефонного звонка о заложенной бомбе на избирательном участке №1. 1/349 Франкфурт. <...> Специализированные службы проводят необходимые проверки ", - говорится в сообщении.