Участок во Франкфурте на выборах главы Молдавии заблокировали после звонка о бомбе
Работа избирательного участка во Франкфурте-на-Майне на выборах президента Молдавии заблокирована после сообщения о бомбе. Об этом проинформировало в воскресенье Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Представители полиции города Франкфурт в Германии сообщили о поступлении телефонного звонка о заложенной бомбе на избирательном участке №1. 1/349 Франкфурт. <...> Специализированные службы проводят необходимые проверки ", - говорится в сообщении.
Лента новостей
В Кельбаджаре тоже будет построен Олимпийский комплекс, где будут тренировать и дзюдоистов – Кифаят Гасымова
Завершение строительства TAP позволит начать первые поставки газа из Азербайджана в Европу к концу 2020 года - BP
Кельбаджар - бесподобный по красоте край, где я засыпала под звуки реки Тертер – интервью с телеведущей Нигяр Сабиргызы
Азербайджан с применением технологических возможностей отслеживает процесс передачи территорий - Хикмет Гаджиев
АМИ Trend выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной главы Болгарского телеграфного агентства
Аэровидеосъемка из освобожденных от оккупации поселка Гадрут и села Туг Ходжавендского района (ВИДЕО)
Информация об отзыве посла Азербайджана в России не соответствует действительности - МИД Азербайджана
Оксфордский энергетический институт рассказал об основных аспектах туркменского нефтегазового сектора
Турция нацелена на увеличение инвестиций в транспортный коридор, соединяющий Азербайджан, Грузию и Турцию
Пусть даже без театральной сцены, хоть в снег, хоть в дождь - мы выступим! - директор Шушинского театра
Два гражданина Азербайджана подорвались на мине в освобожденном от оккупации районе, есть погибший - генпрокуратура
Всемирно известные спортсмены с любовью и заботой о детях из семей шехидов Карабахской войны (ВИДЕО, ФОТО)
Содержание заявления Механизма специальных процедур Совета ООН по правам человека не соответствует действительности - МИД Турции
Посол Азербайджана рассказала о славной победе страны на самом популярном ток-шоу Украины "Свобода слова" (ФОТО)
Новый видеорепортаж из освобожденного от армянской оккупации села Талыш Тертерского района Азербайджана
Обращение парламента Азербайджана к Президенту страны станет документом, вошедшим в историю - Арзу Нагиев
Завершились сегодняшние обсуждения между делегациями Турции и России по ситуации после прекращения огня в Карабахе