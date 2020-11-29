Чешские власти рассмотрят вопрос о смягчении в республике ограничений из-за коронавируса

Чешское правительство соберется в воскресенье на внеочередное заседание для рассмотрения эпидемиологической ситуации в стране и возможности значительного смягчения действующих социальных ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе высшего исполнительного органа республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Внеочередное заседание правительство состоится утром в воскресенье, - отметили в пресс-службе. - Будет проведен анализ эпидемиологической ситуации в республике, связанный с возможностью отмены ряда ограничений".

Суточный показатель заразившихся коронавирусом в Чехии снижается в течение последних двух недель. Тем не менее смертность от COVID-19 остается высокой, а количество тяжелобольных не уменьшается темпами, на которые рассчитывали медики. Эти факторы вызывают повышенное беспокойство властей. Премьер-министр республики Андрей Башиш в этой связи призвал к сдержанности в принятии решений, которые могут привести к росту в стране социальных контактов перед предстоящим католическим Рождеством.