Британцев предупредили о нашествии миллионов грызунов из-за закрытия пабов

Издание Mirror предупредило жителей Британии о нашествии миллионов крыс из-за закрытия пабов и ресторанов в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным СМИ, грызуны могут попытаться проникнуть в жилые дома также по причине наступающих холодов.

Специалист Британской ассоциации по борьбе с вредителями Натали Бангей отметила, что мыши и крысы являются круглогодичной проблемой, поскольку они не впадают в спячку.

По ее словам, грызуны не упустят возможность найти теплое место.

Закрытие пабов и ресторанов в стране стало одной из мер британского правительства в рамках борьбы с пандемией коронавируса.