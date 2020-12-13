Британцев предупредили о нашествии миллионов грызунов из-за закрытия пабов
Издание Mirror предупредило жителей Британии о нашествии миллионов крыс из-за закрытия пабов и ресторанов в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным СМИ, грызуны могут попытаться проникнуть в жилые дома также по причине наступающих холодов.
Специалист Британской ассоциации по борьбе с вредителями Натали Бангей отметила, что мыши и крысы являются круглогодичной проблемой, поскольку они не впадают в спячку.
По ее словам, грызуны не упустят возможность найти теплое место.
Закрытие пабов и ресторанов в стране стало одной из мер британского правительства в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
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