В Италии выявлен случай заражения новой вариацией коронавируса

Случай заражения новой вариацией коронавируса выявлен в Италии. Как сообщает в воскресенье Минздрав республики, инфицированный и его партнер вернулись недавно из Великобритании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Штамм новой вариации коронавируса нового типа выявлен в анализах одного из заразившихся в научном департаменте военного госпиталя "Челио", - говорится в заявлении Минздрава.

"Пациент и его партнер недавно вернулись из Великобритании через римский аэропорт Фьюмичино <...>. Заразившиеся и их близкие изолированы и придерживаются всех предусмотренных процедур", - сообщает ведомство.

В понедельник глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что новый вариант коронавируса, по предварительным данным, может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более летальным.

После заявлений британских властей глава Минздрава Италии Роберто Сперанца сообщил в воскресенье, что его страна приостанавливает авиасообщение со всеми аэропортами Великобритании до 6 января 2021 года и вводит запрет на въезд, даже транзитный, людей, которые последние 14 дней находились в королевстве.