На электростанции в Чехии произошел взрыв

Взрыв, за которым последовал пожар, произошел на электростанции в чешском городе Колин. Об этом в понедельник сообщил телеканал CT24, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, здание станции получило повреждения, в результате инцидента никто не пострадал.

В тушении огня, возникшего после взрыва, принимают участие 10 пожарных расчетов и вертолет.

Как отмечает CT24, электростанция снабжает светом и теплом большинство предприятий и жилых домов города Колин с населением около 32 тыс. человек. Причины инцидента выясняются.