В Чехии произошел пожар в доме престарелых

Пенсионерка погибла при пожаре дома престарелых в городе Крупка на северо-западе Чехии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пожар в доме престарелых произошел в ночь на воскресенье. В тот момент в здании, включая жертву трагедии, находились 11 постояльцев. Один из них отравился угарным газом и был доставлен в местную больницу.

Оперативно прибывшие на место ЧП пожарные быстро справились с огнем. Причины возгорания устанавливает комиссия экспертов полиции. Материальный ущерб от пожара, согласно предварительным данным, составляет 5 млн крон (около €195 тыс.).