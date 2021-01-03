Новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, обнаружили на Кипре

Новый вариант коронавируса, ранее выявленный в Соединенном Королевстве, теперь обнаружен и на Кипре. Им оказались инфицированы 12 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министерство здравоохранения Кипра сообщило также об итогах дополнительной проверки анализов 19 лиц, которые прибыли из Великобритании и чей тест на коронавирус был положительным.

В Минздраве отметили, что "все положительные образцы прибывших из Соединенного Королевства были отправлены в Кипрский институт неврологии и генетики". "В 12 из 19 образцов, исследованных с 6 по 20 декабря 2020 года, был идентифицирован штамм VOC 202012/01", - отмечается в этом заявлении.

В министерстве пояснили, что данное тестирование было осуществлено в рамках широкой программы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение COVID-19 в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Борис Джонсон 19 декабря объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразным, однако нет доказательств, что его летальность выше.

В настоящее время многие страны приостановили авиационное сообщение с Соединенным Королевством. Кипр не стал этого делать, но ввел с 21 декабря и по крайней мере до 10 января обязательный семидневный карантин с последующей трехдневной самоизоляцией, в котором должны находиться все прибывающие на остров Великобритании. Их размещают в специально отведенных для этого отелях, расходы на проживание в них кипрская сторона взяла на себя.