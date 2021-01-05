Первая партия вакцины Moderna прибудет в Латвию 11 января

Первая партия вакцины от коронавируса, произведенной американской компанией Moderna, будет доступна в Латвии с 11 января. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Илзе Винькеле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На этой неделе ожидаются очень хорошие новости из Европейского агентства лекарственных средств, возможно, даже сегодня вечером будет зарегистрирована вакцина Moderna, которая в Латвии будет доступна с 11 января", - сказала она на пресс-конференции после заседания партнеров по правящей коалиции страны.

При этом во время встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом глава Минздрава сообщила, что объемы вакцинации от коронавируса в стране планируется довести до 50 тыс. человек в неделю в соответствии с запланированными поставками вакцин. "Конкретные даты поставок вакцин различных производителей в настоящее время известны только частично, но в ближайшее время это станет яснее", - отметила Винькеле.

Глава государства со своей стороны подчеркнул, что вакцинация должна проводиться быстро и эффективно. "Нужно добиваться, чтобы наши темпы вакцинации были самыми высокими в Европе. Это в интересах всего нашего общества и оздоровления экономики", - указал он.

Первая партия вакцин от коронавируса, произведенных компаниями BioNTech и Pfizer , была доставлена в Латвию 26 декабря: в республику поступило 9 750 доз для вакцинации 4 875 человек. Вакцинация началась 28 декабря, на минувшей неделе прививки сделали 2 243 человека, или примерно 10% медработников больниц страны. Вторую партию вакцин Латвия получила 4 января - 13 650 доз. Республика ранее подала заявку на поставку 97 500 доз вакцины Comirnaty, разработанной консорциумом BioNTech и Pfizer. Как ожидается, массовая вакцинация населения начнется во втором квартале этого года.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта, с тех пор в стране выявлены 43 118 инфицированных, 692 из них умерли, а на лечении в больницах сейчас находятся 1 213 пациентов с инфекцией. Решением правительства с 9 ноября до 6 декабря в стране был введен режим чрезвычайного положения, затем его продлили до 11 января, а позже - до 7 февраля.