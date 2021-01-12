Европейский регулятор получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным препаратам получило заявку на временную регистрацию вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Оценка вакцины будет проведена по ускоренной процедуре, - отметили в ведомстве. - Заключение по вопросу временной регистрации может быть выдано 29 января во время встречи комитета по лекарственным средствам для человека при условии, что данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины внушают достаточное доверие и представлены в полном объеме, а также при условии своевременной подачи любой дополнительной информации, необходимой для завершения оценки".

В агентстве добавили, что завершение оценки в столь короткие сроки возможно, поскольку часть информации о препарате уже была получена в ходе предварительной экспертизы. Это, в частности, относится к лабораторным исследованиям, некоторым данным о качестве, безопасности и эффективности и результатам клинических испытаний в Бразилии, Великобритании и ЮАР.

Вакцина от AstraZeneca может стать третьей из числа разрешенных для использования в ЕС. Ранее агентство одобрило заявки на временную регистрацию препарата Comirnaty, совместно разработанного компаниями BioNTech из Германии и Pfizer из США, и вакцины Moderna, созданной одноименной американской компанией.