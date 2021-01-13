МИД Германии предупредил об угрозе насильственных протестов в США

МИД ФРГ предупредил граждан страны об угрозе насильственных протестов на всей территории Соединенных Штатов, особенно в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена 20 января. Об этом говорится в опубликованных во вторник рекомендациях внешнеполитического ведомства для путешествующих, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Следует принимать в расчет насильственные акции протеста и беспорядки в Вашингтоне и по всей стране, особенно в мегаполисах и столицах 50 штатов", - говорится в документе. По оценке МИД ФРГ, ситуация с безопасностью в США может в любой момент очень быстро измениться до 20 января.

Ранее ведомство предупредило об угрозе насилия, но только в Вашингтоне. Теперь же МИД Германии рекомендует гражданам ФРГ, находящимся в США, обходить стороной правительственные кварталы в административных центрах штатов. Кроме того, в Берлине советуют немцам в ближайшие дни избегать в Соединенных Штатах мест массового скопления людей.