В Греции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в среду в Греции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр располагался в 49 км к северо-западу от города Патры с населением около 168 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км.
Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Лента новостей
В Азербайджане продолжается деятельность комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации (ФОТО/ВИДЕО)
После подписания трехстороннего заявления экспорт Азербайджана может вырасти на 1,2 млрд манатов - ЦАЭРКА