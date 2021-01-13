В Греции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в среду в Греции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр располагался в 49 км к северо-западу от города Патры с населением около 168 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км.

Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.