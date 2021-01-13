Евросоюз выделил €300 млн на развитие космического сектора
Евросоюз решил выделить €300 млн на развитие европейского космического сектора. Об этом сообщила в среду Еврокомиссия (ЕК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Еврокомиссия и Европейский инвестиционный фонд объявляют сегодня об инвестициях в космический сектор в размере €300 млн, причем €100 млн из них будут выделены из бюджета ЕС для поддержки новаторских инноваций в этой отрасли", - говорится в заявлении ЕК.
Как отметил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, "это инвестиции в малые и средние предприятия космической техники, которые приближают к цели перехода к цифровым технологиям". "Это решение поддерживает развитие европейских космических стартапов и показывает, что Европейский космический сектор процветает", - добавил он.
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