Еврокомиссия предложила создать механизм повышения эффективности санкций ЕС

Еврокомиссия (ЕК) предложила создать механизм повышения эффективности применения европейских санкций против иностранных государств, граждан и компаний и в то же время объявила о намерении разработать новые меры по защите своего бизнеса и граждан от экстерриториальных санкций третьих стран. Об этом говорится в опубликованной Еврокомиссией Стратегии по повышению открытости, силы и устойчивости экономики и финансовой системы ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия предложила создать единую санкционную базу данных, которая позволит обеспечить обмен информацией о применении санкций и даст всем заинтересованным службам единый инструмент для получения информации по санкционным механизмам ЕС. Кроме того, мы намерены создать анонимную службу для получения доносов на случаи нарушения санкций ЕС, - говорится в документе. - Еврокомиссия также убедится, что фонды ЕС, направляемые международным организациям в третьих странах, не используются для нарушения европейских санкционных режимов".

"Евросоюз также намерен усилить свои возможности по защите от незаконного применения иностранных экстерриториальных санкций [к гражданам и компаниям ЕС]", - отмечается в тексте. В частности, ЕС намерен усилить действие так называемого блокирующего регламента, который объявляет все иностранные экстерриториальные санкции недействительными на территории ЕС и дает полномочия судам Евросоюза удовлетворять иски европейских граждан и компаний, пострадавших от таких ограничений. США напрямую в этом документе не называются.

ЕС уже пытался применять этот регламент в 2018 году, чтобы вывести свой бизнес из-под американских санкций против Ирана, однако тогда оказалось, что финансовая и экономическая зависимость Евросоюза от США слишком велика, чтобы эти действия имели хоть какой-то реальный эффект.