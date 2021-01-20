Сенат Италии выразил доверие правительству Конте простым большинством голосов

Сенат Италии (верхняя палата парламента) выразил доверие правительству республики во главе с Джузеппе Конте. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Поддержали кабмин Конте 156 сенаторов, против проголосовали 140 парламентариев, воздержались 16. В понедельник доверие правительству выразила нижняя палата итальянского парламента.

Вопрос о доверии был поставлен в связи с фактическим выходом из правящей коалиции в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии небольшой партии экс-премьера Маттео Ренци "Живая Италия", которая ранее отозвала своих министров из состава кабинета (сельского хозяйства и министра без портфеля по вопросам семьи). Как ожидается, состав правительства теперь может быть немного обновлен. Одновременно не исключена отставка премьера Конте.

Оппозиция в составе правоцентристских партий "Лига", "Братья Италии" и "Вперед, Италия" намерена добиваться отставки премьера, поскольку его правительство не обладает поддержкой абсолютного большинства (161 голос) в Сенате. Все 16 воздержавшихся сенаторов - представители "Живой Италии", в случае их голосования против доверия, счет был бы равный - 156 против 156. При этом за доверие кабинету проголосовали пожизненные сенаторы, а также два сенатора из "Вперед, Италия" и один из "Живой Италии". Как утверждает оппозиция, такое большинство не может учитываться и может быть утрачено при первом же голосовании об одобрении законопроекта. Лидеры "Лиги" и "Братьев Италии" намерены обратиться к президенту республики Серджо Маттарелле с требованием о проведении досрочных выборов.