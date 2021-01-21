Мужчина умер после повторного заражения COVID-19 в Германии
Житель Германии скончался после повторного заражения коронавирусом нового типа, сообщило министерство здравоохранения федеральной земли Баден-Вюртемберг, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Это первый в стране случай летального исхода после повторного заражения вирусом, указано в сообщении.
По данным минздрава, 73-летний мужчина переболел COVID-19 в апреле 2020 года, однако в декабре вновь получил положительный результат теста на коронавирус. Пациент скончался 11 января от «пневмонии, вызванной COVID-19, и сепсиса с полиорганной недостаточностью».
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