Мужчина умер после повторного заражения COVID-19 в Германии

Житель Германии скончался после повторного заражения коронавирусом нового типа, сообщило министерство здравоохранения федеральной земли Баден-Вюртемберг, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Это первый в стране случай летального исхода после повторного заражения вирусом, указано в сообщении.

По данным минздрава, 73-летний мужчина переболел COVID-19 в апреле 2020 года, однако в декабре вновь получил положительный результат теста на коронавирус. Пациент скончался 11 января от «пневмонии, вызванной COVID-19, и сепсиса с полиорганной недостаточностью».