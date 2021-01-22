В ВОЗ не обнаружили связи между прививками Pfizer и случаями смерти пожилых пациентов

Подкомитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по безопасности вакцин не нашел подтверждений предположения о том, что прививка вакциной американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech может стать причиной смертей пожилых пациентов. Об этом говорится в опубликованных в пятницу ВОЗ выводах этого подкомитета по итогам состоявшегося 19 января в онлайн-формате заседания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дискуссия была посвящена "рассмотрению имеющихся данных по поводу смертей лиц с ослабленным здоровьем и пожилых, получивших вакцину BNT162b2", разработанную Pfizer и BioNTech, отмечается в сообщении. Эксперты, приглашенные из Европейского медицинского агентства и Центра мониторинга Упсалы, провели обзор летальных случаев, сообщения о которых "поступили из Европы и глобальной базы данных ВОЗ". "На основе тщательного научного рассмотрения имеющейся информации" подкомитет пришел к выводу о том, что "нынешние сообщения не предполагают какого-либо неожиданного или подозрительного роста летальности у людей с хрупким здоровьем и пожилых, или же каких-либо необычных характеристик негативных событий после назначения BNT162b2". Данные говорят о соответствии числа летальных исходов "ожидаемым уровням смертности от всех причин". По словам экспертов, "имеющаяся информация не подтверждает, что вакцина способствует фатальным событиям".

В этой связи подкомитет считает, что прививки вакциной BNT162b2 с учетом рисков и положительного эффекта "остаются благоприятными для пожилых". Поэтому на настоящий момент он не предлагает "пересматривать рекомендацию, касающуюся безопасности этой вакцины". Странам предложено "продолжить мониторинг безопасности вакцин", собирать и изучать сведения о последствиях негативного характера, вызывающих подозрения.