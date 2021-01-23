Во Франции 1 млн человек привились от коронавируса

Миллион французов уже сделали прививки от коронавируса до настоящего момента. Об этом сообщил в субботу премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"1 млн французов вакцинированы", - оставил он короткую запись в Twitter, сопроводив ее фотографией рукописной записки с благодарностью всем, кто участвовал в организации и проведении кампании по вакцинации.

Во Франции кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала 27 декабря. Сначала привиться должны были постояльцы домов престарелых и медики, которые подвержены высокому риску заражения. К настоящему времени кампания охватила всех жителей страны старше 75 лет, а также людей с тяжелыми заболеваниями. В январе, по расчетам властей, должны быть вакцинированы около 1 млн жителей страны, а до конца февраля - в общей сложности 2,5 млн человек.