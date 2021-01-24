В Португалии завершилось голосование на президентских выборах

Голосование на президентских выборах завершилось в воскресенье в Португалии. Волеизъявление проходило в разгар пандемии коронавируса и на фоне обострения эпидемической ситуации в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (12:00 GMT+4) и работали до 19:00 (23:00 GMT+4). Правом голоса в Португалии обладают более 9 млн человек. На высший государственный пост претендуют семь кандидатов, в том числе действующий лидер республики Марселу Ребелу ди Соуза.

Согласно законодательству страны, президент избирается путем всеобщего прямого и тайного голосования сроком на пять лет. 72-летний Ребелу ди Соуза занял пост президента в 2016 году и, согласно опросам общественного мнения, является фаворитом гонки. Если ни один из кандидатов не сумеет получить по итогам волеизъявления более 50% голосов, 14 февраля Португалию ждет второй тур выборов.

Президентские выборы в Португалии проходят на фоне роста темпов распространения коронавирусной инфекции в стране. Всего в республике с населением более 10 млн человек было выявлено почти 625 тыс. случаев заражения, более 10,1 тыс. пациентов умерли. В преддверии голосования в стране был зафиксирован антирекорд суточного прироста числа заболевших, а также суточный максимум смертей из-за коронавируса. В связи с этим власти Португалии приняли ряд мер, чтобы постараться гарантировать безопасное проведение выборов.