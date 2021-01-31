МВД Франции сообщило о задержании 35 человек при протестах против закона о безопасности

Полиция задержала 35 человек во Франции в ходе акций протеста против закона о глобальной безопасности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило МВД страны.

По его данным, на манифестации в стране вышли 32 770 человек, из которых 5 050 - в Париже. Из общего числа задержанных 28 пришлось на столицу. Кроме того, в МВД заявили, что двое полицейских получили незначительные травмы.

Ранее полиция, как передал Бэ-эф-эм, применила водометы на площади Республики в Париже после того, как несколько протестующих забросали стражей порядка бутылками и другими предметами.

Акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" во Франции начались в конце прошлого года. Манифестанты выступают против 24-й статьи, которая предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Критики этого документа утверждают, что он "посягает на свободу слова и свободу собраний".