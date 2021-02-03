В Риме заявили, что условий для формирования парламентского большинства в Италии нет

Условия для обеспечения парламентского большинства в поддержку нового правительства Италии отсутствуют ввиду многочисленных разногласий сторон. Об этом заявил во вторник председатель Палаты депутатов (нижней палаты) Роберто Фико после встречи с президентом Серджо Маттареллой, который ранее поручил ему выяснить, есть ли возможность формирования кабинета на основе предыдущей правящей коалиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящий момент разногласия сохраняются, и я не вижу условий и готовности для обеспечения парламентского большинства", - сказал Фико.

Ранее после раунда политических консультаций Маттарелла заявил об условиях для восстановления правящей коалиции в составе "Движения "5 звезд", Демократической партии и партии экс-премьера Маттео Ренци "Живая Италия". Именно последняя спровоцировала правительственный кризис, объявив о выходе своих министров из кабинета из-за разногласий с премьер-министром Джузеппе Конте и несогласия с его линией по ряду вопросов. В результате Конте подал в отставку, продолжая выполнять текущие обязанности. В ходе консультаций обсуждалась возможность возвращения "Живой Италии" в коалицию, но переговоры о программе закончились провалом. Основные разногласия, согласно утечкам, сложились между Ренци и "пятизвездными". Обе стороны уже выступили со взаимными обвинениями в неуспехе попытки примирения.

Решение остается за президентом Маттареллой, который может назначить целевое техническое правительство, которое будет пользоваться широкой поддержкой разных сил, представленных в парламенте. Другая возможность - роспуск парламента и объявление новых досрочных выборов. Возвращение Конте во главу Совмина становится менее возможным сценарием.