Европейский регулятор одобрил вакцину от коронавируса компании Janssen

Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование на территории Евросоюза вакцины от коронавируса компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ЕМА рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины Janssen для использования среди лиц старше 18 лет", - говорится в документе.