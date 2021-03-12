Вакцина Novavax от COVID-19 показала эффективность 96,4% по итогам третьей фазы испытаний

Вакцина от коронавируса производства американской компании Novavax показала эффективность 96,4% по результатам третьего этапа клинических испытаний, который прошел в Великобритании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Novavax <...> сегодня объявила, что итоговая эффективность вакцины компании <...> против легкого, среднего и тяжелого течения заболевания, вызываемого исходным вариантом COVID-19, составила 96,4% в решающей, третьей, фазе испытаний в Соединенном Королевстве", - говорится в опубликованном в четверг заявлении Novavax.

В исследовании приняли участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет, при этом возраст 27% участников превышал 65 лет. Эффективность вакцины против британского штамма коронавируса составила 86,3%.

Промежуточный этап испытаний прошел в ЮАР, где преимущественно распространяется новый местный штамм коронавируса. Участвовали почти 3 тыс. человек, эффективность вакцины против южноафриканского штамма достигла 55,4%.

Отмечается, что в обеих странах препарат в 100% случаев предотвращал тяжелое течение болезни и смерть.