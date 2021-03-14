Премьер Чехии заявил, что страна заказала более 25 млн доз вакцин от коронавируса
Чехия заказала при посредничестве Еврокомиссии (ЕК) более 25 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Ее прошли 1 049 108 жителей. В страну с населением около 10,7 млн граждан поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.
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