Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Италии

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Адриатическом море. Об этом сообщила в субботу Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 55 км к северу от итальянской коммуны Пескичи с населением около 4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами не поступала.