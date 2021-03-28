В Румынии вступили в силу новые меры против распространения коронавируса

Новые ограничительные меры против распространения нового коронавируса введены в действие в воскресенье в Румынии на фоне увеличения заболеваемости COVID-19, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В населенных пунктах, где заболеваемость в течение 14 дней превышает четыре случая на 1 тыс. жителей, в выходные дни вводится комендантский час с 20:00 вместо 22:00 ранее. Исключение составляют передвижение жителей в профессиональных интересах, для получения медицинской помощи, приобретения лекарств, помощи больным или пожилым лицам. В этих случаях для выхода на улицу после 20:00 жителям нужно иметь заполненное заявление для предъявления по требованию представителя полиции.

Магазины в населенных пунктах с заболеваемостью больше четырех случаев на 1 тыс. жителей теперь будут закрываться в 18:00 вместо 21:00, кроме аптек, бензоколонок и магазинов с доставкой товаров на дом. Закрыты залы фитнес-центров.

По последним данным группы стратегических коммуникаций, созданной в Румынии для мониторинга ситуации с распространением инфекции, за прошедшие 24 часа в стране коронавирусом заразились 5 869 человек, умерли 162 инфицированных. Всего в Румынии после начала пандемии коронавирусом заразились 932 179 человек, 834 162 инфицированных вылечились, 22 997 умерли. Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Румынии 26 февраля 2020 года.