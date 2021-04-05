Из подземных хранилищ Европы отобран рекордный за 10 лет объем газа

Из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы в осенне-зимний период 2020-2021 годов был отобран рекордный за 10 лет объем газа - 65,6 млрд куб. м. Об этом сообщает "Газпром", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На основании данных Gas Infrastructure Europe можно констатировать, что 25 марта сезон отбора газа из ПХГ Европы завершился. Поднят рекордный за время публикации открытых данных, с 2011 года, объем газа - 65,6 млрд куб. м", - говорится в сообщении.

"Газпром" отмечает, что начавшаяся кампания по заполнению хранилищ обещает стать одной из самых масштабных с 2011 года. "Чтобы восстановить запасы в ПХГ, Европе необходимо закачать на 57,3%, или на 23,9 млрд куб. м газа больше, чем в прошлом году. Этот дополнительный объем сопоставим с суммарным экспортом газа "Газпрома" в 2020 году таким крупным потребителям, как Франция и Нидерланды", - уточняют в компании.

Зимний сезон 2020-2021 года оставил в ПХГ Европы всего 29% запасов газа. При этом в Германии и Австрии - по 26%, в Нидерландах - 23%, во Франции - 17%. Эти страны входят в пятерку крупнейших европейских "хранителей газа", отмечает холдинг.

Ранее "Газпром" сообщал, что в первом квартале 2021 года поставки газа в страны дальнего зарубежья выросли на 30,7% (или на 12,4 млрд куб. м) в годовом выражении - до 52,7 млрд куб. м.