Сенат Франции утвердил в первом чтении законопроект о республиканских принципах

Европа 13 апреля 2021 06:28 (UTC+04:00)
Сенат Франции утвердил в первом чтении законопроект о республиканских принципах

Проект "Закона об укреплении республиканских принципов и борьбы с сепаратизмом" был одобрен в первом чтении Сенатом (верхней палатой парламента) Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За законопроект проголосовали 208 сенаторов, 109 выступили против. Он включает более 50 статей, которые охватывают такие сферы, как свобода собраний, права самоуправления и развитие образования. После многочисленных поправок, которые внесли сенаторы, в его названии также закрепили и "борьбу с сепаратизмом", которая отсутствовала в варианте, одобренном Национальным собранием - нижней палатой парламента Франции.

Законопроект призван также позволить более эффективно бороться с полигамией, браками по принуждению. Противозаконным окажется лишение дочерей наследства в пользу сыновей, практикуемое в некоторых мусульманских семьях.

Сенат поддержал поправку, запрещающую выдачу или продление вида на жительство во Франции иностранцам, которые "явно отвергают принципы республики". Также сенаторы предложили расширить полномочия мэров, чтобы они могли регулировать демонстрацию каких-либо флагов, кроме флагов Французской Республики или Европейского союза, при праздновании свадеб или регистрации брака.

Полностью новое положение, касающееся запрета на ношение хиджабов и других религиозных символов для взрослых, которые сопровождает детей на занятия, также появилось после дебатов в Сенате. Оно же разрешает бассейнам прописывать во внутреннем регламенте запрет на ношение буркини (закрывающей тело мусульманской купальной одежды) и запрещает несовершеннолетним открыто носить в общественных местах религиозные символы, а также "любую одежду, принижающую положение женщины по отношению к мужчине".

Сенаторы отклонили предложенную государством систему выдачи разрешений для домашнего обучения детей, однако выступили за усиление контроля за тем, чтобы образовательный процесс соответствовал республиканским ценностям. При этом все дети должны ходить на занятия в детские сады с трехлетнего возраста.

Законопроект также облегчит процедуру закрытия тех частных мусульманских школ, которые не соблюдают взятые ими обязательства уважения республиканских законов. При этом префекты наделяются полномочиями блокировать решения об открытии негосударственных школ, но лишь в исключительных случаях, когда речь идет о "защите интересов Франции" - данная поправка была вдохновлена разгорающимся скандалом вокруг открытия в коммуне Альбервиль на юге страны мусульманской школы, против которой выступает мэр коммуны, но его запрет отменил административный суд.

В высших учебных заведениях запрещена любая практика, связанная с отправлением культа, причем в новой редакции запрет охватывает всю территорию институтов или университетов. Исключение касается лишь богословских факультетов. Отдельный пункт также позволяет распускать любые студенческие ассоциации, где на собрания могут не допустить представителей определенного этнического происхождения или религии.

Кандидаты на выборах любого уровня официально больше не смогут проводить кампании с откровенным уклоном в сторону какой-либо конфессии. Также запрещается наносить религиозные символы на листовки и использовать их в бюллетенях для голосования. При этом законопроект категорически запрещает государственным служащим выражение религиозных убеждений в рамках профессиональной деятельности.

Парламентарии поддержали усиление контроля государства за деятельностью религиозных организаций, чтобы обеспечить ее соответствие республиканским принципам. Законопроект предусматривает обязательное включение в декларацию о доходах сведений об иностранных пожертвованиях на сумму более €10 тыс. Сенаторы добавили положение, обязывающее местные власти уведомлять главу региона за три месяца до заключения соглашения на выдачу субсидий культурным ассоциациям - это произошло в частности на фоне скандала с выделением мэрией Страсбурга €2,5 млн на строительство мечети под эгидой турецкой ассоциации, не подписавшей хартию республиканских ценностей.

Законопроект предусматривает преследование юстицией тех, кто "подвергает опасности других людей, распространяя информацию об их частной жизни и профессиональной деятельности, позволяющую идентифицировать человека и установить место его жительства". Наказание за это будет строже, если речь идет о государственном служащем или представителе власти. В таком случае предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет и штрафа €75 тыс. Строгие наказания предусмотрены за разжигание ненависти в социальных сетях.

Спортивные федерации страны должны прописать в своих уставах запрет на любую религиозную, политическую или расовую пропаганду и миссионерскую деятельность. Их участники должны подписать договор о соблюдении республиканских ценностей. Во время организованных ассоциациями соревнований спортсмены не должны открыто носить религиозные символы.

Учитывая все внесенные Сенатом поправки, теперь комитеты двух палат парламента должны будут прийти к некому компромиссному варианту. В случае, если он так и не будет найден, последнее слово будет за Национальным собранием.

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