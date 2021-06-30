Португалия освободила от карантина прилетающих в страну детей

Власти подтвердили, что дети в возрасте до 18 лет, прилетающие в континентальную Португалию с полностью вакцинированным родителем или опекуном, не должны будут проходить карантин. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает BBC News.

Это заявление последовало за двумя днями путаницы по поводу того, применяются ли правила карантина в Португалии к несовершеннолетним. Согласно правилам, взрослые должны находиться в карантине в течение 14 дней, если они не смогут доказать, что получили вторую дозу вакцины за две недели до прибытия. Дети в возрасте 12 лет и старше должны показать отрицательный тест на COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Португалии опасаются четвертой волны пандемии. По данным Минздрава страны, в Лиссабоне и его окрестностях штамм "дельта" (также известный как "индийский") стал доминирующим, и власти страны пытаются не допустить его распространение в других частях Португалии.