Сенат Франции не поддержал предложение Национального собрания по вопросу о климате

Сенат Франции (верхняя палата парламента) отклонил предложение Национального собрания (нижняя палата парламента) по дополнению к конституции страны положения об обязательствах государства по сохранению климата. Это следует из распространенного в понедельник коммюнике Сената.Передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сенат принял модифицированную версию проекта конституционного закона о дополнении первой главы конституции положением о сохранении климата", - говорится в сообщении. Как указал министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, "тем самым сенаторы отказали французам в праве высказать свое мнение по такой острой проблеме, как климат".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за проведение референдума по внесению дополнений, касающихся защиты климата, в конституцию страны. Однако проведение референдума возможно только при условии принятия обеими палатами парламента идентичного текста. Изменения, внесенные Сенатом, свидетельствуют об отсутствии консенсуса в парламенте по этой проблеме.

В первом чтении Сенат был согласен с формулировкой о том, что государство "гарантирует"климат сохранение природной среды. Однако после второго чтения эта формулировка была изменена на менее обязательную - "государство содействует сохранению природной среды и биоразнообразия".