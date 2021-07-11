В Молдавии проводится голосование на досрочных выборах в парламент
Досрочные парламентские выборы начались в Молдавии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В 07:00 (08:00 GMT+4) открылись 2 тыс. избирательных участков на территории страны.
За процессом голосования будут следить свыше 2,4 тыс. наблюдателей. Для обеспечения порядка привлечены свыше 6 тыс. сотрудников полиции, которым предписано находиться за пределами избирательных участков.
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