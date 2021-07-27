Глава ЕК заявила, что ЕС вакцинировал 70% взрослого населения хотя бы одной дозой

Евросоюз достиг своей цели - вакцинировал от коронавируса 70% взрослого населения хотя бы одной дозой к концу июля. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, распространенном во вторник в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ЕС сдержал свое обещание и выполнил его. Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения в Евросоюзе по крайней мере одной дозой вакцины в июле. Сегодня мы достигли этой цели", - сказала она.