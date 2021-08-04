Более 300 человек спасли из района пожара в пригороде Афин

Греческие пожарные спасли более 300 граждан из района сильного лесного пожара в северном пригороде Афин Варибоби. Об этом сообщил во вторник вечером на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за вопросы гражданской защиты и координации борьбы с кризисными ситуациями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пожарным пришлось действовать минимум в 315 случаях, чтобы помочь в освобождении и вывозе людей, которые находились в домах, окруженных огнем", - сказал Хардалиас. По его словам, пожарные, которые будут работать всю ночь, борются с огнем на трех основных направлениях - рядом с населенными пунктами Варибоби, Адамес и Фракомакедонес к северу от Афин. Ранее были эвакуированы жители этих трех населенных пунктов, а также поселка Олимпиако-Хорьё.

"Это очень опасный пожар, который развивается в особых условиях. Наша страна в последние дни переживает экстремальное погодное явление, одну из самых сильных волн жары за последние 40 лет", - сказал Хардалиас, отметив, что из-за таких погодных условий очень трудно бороться с пожарами, возникшими по всей стране.