Меркель заявила, что ЕС не будет зависеть от импорта газа через 25 лет
Европа хочет достичь климатического нейтралитета, это значит, что через 25 лет ей нужно будет существенно меньше газа, чем сейчас. Об этом заявила в воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель в Киеве после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Шаг за шагом к 2050 году Европе нужно будет достигать климатического нейтралитета, - сказала она. - Это означает, самое позднее, через 25 лет из России в Европу не будет поставляться газ или будет поставляться в очень малом количестве".
По ее словам, Украина тоже должна быть готова к такому развитию событий и развивать зеленую энергетику.
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