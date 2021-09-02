Франция считает интересы ЕС приоритетом в стратегической концепции НАТО

Франция считает, что стратегическая концепция НАТО должна в большей мере учитывать интересы европейцев. Об этом заявил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Le Figaro, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Переключение США на свои фундаментальные интересы и растущая конфликтность в их отношениях с Китаем, безусловно, влияют на европейцев, - считает он. - Трансатлантические связи необходимо сохранить, но они должны стать более сбалансированными. Стратегическая концепция НАТО должна в большей степени учитывать интересы европейцев, в том числе необходимость продолжения борьбы с терроризмом".