ЕС и AstraZeneca достигли согласия по иску о недопоставке вакцин от коронавируса

Евросоюз и британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca достигли соглашения об урегулировании спора о недопоставке государствам Евросоюза свыше 50 млн доз вакцины. Об этом еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес написала в пятницу в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы достигли соглашению по урегулированию спора с компанией AstraZeneca, которое включает юридическое обязательство компании поставить странам ЕС все [дозы] вакцины от COVID-19 в соответствии с ранее заключенными контрактами", - сообщила еврокомиссар.