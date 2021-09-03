ЕС и AstraZeneca достигли согласия по иску о недопоставке вакцин от коронавируса
Евросоюз и британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca достигли соглашения об урегулировании спора о недопоставке государствам Евросоюза свыше 50 млн доз вакцины. Об этом еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес написала в пятницу в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня мы достигли соглашению по урегулированию спора с компанией AstraZeneca, которое включает юридическое обязательство компании поставить странам ЕС все [дозы] вакцины от COVID-19 в соответствии с ранее заключенными контрактами", - сообщила еврокомиссар.
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