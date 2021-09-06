Цена газа в Европе превысила $650 за 1 тыс. кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в $650 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 6 сентября достигала $654,1 за 1 тыс. куб. м, или €53,68 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

К настоящему момент рост цены газа несколько замедлился, но его стоимость в Европе продолжает оставаться в районе $650 за 1 тыс. куб. м. Всего с начала торгов 1 сентября цена газа выросла на 3%.