Цена газа в Европе превысила $650 за 1 тыс. кубометров
Цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в $650 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 6 сентября достигала $654,1 за 1 тыс. куб. м, или €53,68 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
К настоящему момент рост цены газа несколько замедлился, но его стоимость в Европе продолжает оставаться в районе $650 за 1 тыс. куб. м. Всего с начала торгов 1 сентября цена газа выросла на 3%.
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