В результате ДТП в Париже пострадали пять человек

Водитель автомобиля Smart сбила пять пешеходов на Елисейских полях в Париже. Об этом в среду сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент, причины которого еще устанавливаются, произошел вечером во вторник. После наезда три человека были срочно госпитализированы, предполагаемая виновница задержана. Телеканал также отмечает, что до ЧП женщина могла вдохнуть закись азота, так называемый "веселящий газ", из воздушного шарика.