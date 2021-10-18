ЕС и Катар подписали новое всеобъемлющее соглашение об авиасообщении

Европа 18 октября 2021 15:51 (UTC+04:00)
ЕС и Катар подписали новое всеобъемлющее соглашение об авиасообщении

Евросоюз и Катар подписали в понедельник в Люксембурге всеобъемлющее соглашение об авиасообщении, открыв новую главу в двустороннем сотрудничестве в этой сфере. Об этом говорится заявлении министерства связи и транспорта арабской страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с договоренностями снимается ряд ограничений, что обеспечивает беспрепятственный доступ катарского авиаперевозчика Qatar Airways на европейский рынок, в том числе во Францию, Германию, Испанию, с возможностью расширения своей базы.

По словам министра связи и транспорта Катара Джасема Сеифа Ахмеда ас-Сулаити, соглашение "отвечает интересам обеих сторон". Его подписанию предшествовали всесторонние переговоры, которые отражают стремление сторон развивать отношения в этой сфере.

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