Основатель Augustus Intelligence погиб при крушении вертолета в ФРГ

Один из основателей специализирующейся на искусственном интеллекте американской IТ-компании Augustus Intelligence Вольфганг Хаупт погиб в результате крушения вертолета в Германии на севере федеральной земли Баден-Вюртемберг. Об этом в среду сообщил телеканал N-tv, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, Хаупт погиб в результате несчастного случая. Помимо соучредителя Augustus Intelligence, на борту вертолета находились еще два человека - глава компании по утилизации отходов и его 18-летний сын. Они также погибли. Друзья Хаупта, как пишет телеканал, уже выразили соболезнования в социальных сетях.

Сообщение о крушении вертолета в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии поступило 17 октября. Инцидент произошел неподалеку от города Бухен. Точная причина случившегося пока не установлена.