ЕС и США запустят в Глазго инициативу по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году

ЕС и США запустят на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) глобальную инициативу по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в четверг в преддверии саммита "двадцатки" 30-31 октября в Риме и COP-26 в Глазго 31 октября - 12 ноября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вместе с президентом США [Джо] Байденом на COP26 мы запустим глобальную инициативу по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году. Эту идею уже поддержали 30 стран мира", - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, в вопросе сокращения выбросов метан - "это фрукт, висящий на нижней ветке", или самая доступная цель. "Метан способствует глобальному потеплению в 80 раз больше, чем углекислый газ, поэтому у нас есть необходимость действовать срочно", - сказала она.

Помимо этого Евросоюз намерен запустить инициативу по защите лесов, выделив на это €1 млрд, инициативу по стимулированию разработки зеленых технологий, а также инициативу по поддержке "справедливого зеленого перехода" для государств Африки, направленную на перестройку экономик государств Африканского континента на альтернативные источники энергии и энергосберегающие технологии.