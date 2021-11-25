Общее число летальных исходов за все время пандемии в ФРГ превысило 100 тыс.

Общее количество летальных исходов за все время пандемии в Германии составило 100 119. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

За прошедшие сутки в стране от последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, умер 351 пациент. Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в ФРГ за минувшие 24 часа возросло на 75 961, что стало очередным максимумом за все время пандемии. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 5 573 756 жителей ФРГ.