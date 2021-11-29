ВОЗ предупредила о высоком риске глобального распространения омикрон-штамма

Новый омикрон-штамм коронавируса может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями. Об этом в понедельник сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опубликовав перечень приоритетных мер для борьбы с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

ВОЗ отметила, что для омикрон-штамма характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины. "В зависимости от этих характеристик в будущем могут произойти всплески заболеваемости COVID-19, которые могут иметь серьезные последствия. Общий глобальный риск, связанный с новым штаммом "омикрон", оценивается как очень высокий", - говорится в документе.

ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации населения стран в связи с появлением нового штамма коронавируса.

"Необходимо как можно быстрее увеличить охват вакцинацией населения, особенно тех, кто нуждается в ней в первую очередь, а также тех, кто еще не вакцинирован или еще не полностью вакцинирован", - указывается в документе.

Случаи заражения новым штаммом коронавируса могут фиксироваться у людей, прошедших полный курс вакцинации от ковида, но в прогнозируемом темпе, сообщила ВОЗ.