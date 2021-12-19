В Швеции начали чипирование COVID-паспортами

Шведская компания Epicenter разработала микрочипы с COVID- паспортами, вживляемыми под кожу, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Имплант размером с рисовое зерно можно отсканировать и получить сведения о вакцинации гражданина. Кроме этого, в чипах можно хранить договоры, проездные на автобус и даже абонемент в спортзал.

Чипы установили себе уже более 6 тысяч жителей страны.

Разработчики уверяют, что процедура безопасна и импланты можно извлечь при необходимости.