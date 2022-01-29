В Швеции ворон обучают собирать окурки

Шведская компания Corvid Cleaning занялась обучением ворон навыку сбора окурков и мелкого мусора с городских улиц, который птицы затем смогут обменять на еду. Об этом сообщило агентство ТТ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Птицы должны будут пройти пошаговый курс, чтобы научиться собирать мусор и помещать его в специальный автомат, который выдаст за их труд еду. "Ворон легче обучить, и есть высокая вероятность того, что они будут учиться друг у друга. В то же время есть меньший риск, что они по ошибке съедят какой-нибудь мусор", - сказал основатель Corvid Cleaning Кристиан Гюнтер-Ханссен.

Ожидается, что сначала вороны будут задействованы в уборке улиц в городе Седертелье, который фактически является пригородом Стокгольма. Согласно предварительным оценкам, с помощью птиц местный муниципалитет может сократить затраты на уборку улиц от окурков по меньшей мере на 75%. Если пилотный проект окажется эффективным, то данная практика может быть применена и в остальных городах страны.

По данным некоммерческой организации Keep Sweden Tidy Foundation, ежегодно на улицах Швеции местные жители оставляют более 1 млрд окурков, что составляет 62% от доли всего мусора.