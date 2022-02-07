На севере Сербии задержали несколько сотен мигрантов

Сотрудники сербских правоохранительных органов в ходе специального рейда на территории городов Кикинда, Сомбор и Суботица на севере страны нашли и задержали несколько сотен мигрантов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства внутренних дел, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин с уполномоченным по делам беженцев и миграции Владимиром Цуцичем посетили полицейских, которые на территории Кикинды, Сомбора и Суботицы в ходе крупной акции обнаружили несколько сотен мигрантов, которые будут доставлены в центры приема беженцев", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Сербия не будет "парковкой" для мигрантов, наша страна соблюдает законы, организованно и гуманно заботится о мигрантах и имеет систему предоставления убежища, которая является одной из самых организованных в Европе. Целью постоянных рейдов полиции является соблюдение закона, чтобы обеспечить безопасность всех, обеспечить гуманные условия жизни для мигрантов, но также, в первую очередь, обуздать банды контрабандистов и дать им четкий сигнал о том, что они будут обнаружены и арестованы в Сербии и преданы суду", - цитирует пресс-служба заявление министра внутренних дел.

Через Балканы пролегает один из маршрутов миграции с Ближнего Востока в Западную Европу. Во время пика миграционного кризиса 2016-2018 годах через территорию Сербии прошло свыше 1 млн мигрантов.