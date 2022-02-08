Цена газа в Европе поднималась выше $980 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов во вторник поднималась выше $980 за 1 тыс. куб. м. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $980 за 1 тыс. куб. м, или €83 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

К настоящему моменту цена газа замедлила рост до $960. Общий рост стоимости газа составляет 2,3%.