На фабрике динамита в Польше произошел взрыв

Спасатели в Польше не смогли найти двух сотрудников фабрики динамита, где в понедельник вечером произошел мощный взрыв. Об этом сообщила во вторник владеющая фабрикой компания NitroErg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас шансы найти живых, к сожалению, невелики", - указали в компании.

Двое сотрудников фабрики в возрасте 32 и 43 лет после взрыва не явились на общий сбор. Была организована спасательная операция, но поисковикам так и не удалось их найти.

Взрыв на фабрике динамита в польской местности Крупский-Млын на юге страны произошел в ходе технологического процесса смешивания 800 кг нитроглицерина. Взрыв на заводе был слышен в радиусе нескольких десятков километров. Одно из производственных зданий было полностью разрушено. Небольшие очаги возгорания после детонации были быстро потушены.

Обстоятельства случившегося выясняют эксперты, делом также занимается прокуратура.