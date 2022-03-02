В ЕС заявили, что не ведут войну с Россией

Евросоюз не ведет войну с Россией, но в сложившейся ситуации поддерживает Украину. Об этом заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Cadena SER, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Санкции необходимы, но санкции сами по себе - это не политика, это реакция на обстоятельства, нам нужны решения [возникшей проблемы], и эти решения должны быть связаны с дипломатией", - считает он. "Мы не ведем войну с Россией, но мы на стороне атакованных", - сказал глава дипломатии ЕС.

"Чрезвычайно безответственно говорить о ядерной войне", - уточнил он. По словам Борреля, сейчас на повестке дня сообщества не стоит вопрос о создании европейской армии. При этом он полагает, что странам - членам ЕС следует улучшить координацию между национальными вооруженными силами и увеличить совместные расходы на оборону.

"Санкции вводятся для того, чтобы нанести ущерб экономике страны, находящейся под санкциями, <...> но они также наносят ущерб вам в ответ, и мы должны быть готовы заплатить цену", - пояснил глава европейской дипломатии.