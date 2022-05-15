Рекордная засуха может привести к голоду во Франции

Во Франции, которая производит больше всего продуктов в Европе, сейчас рекордная по продолжительности засуха, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Дождя во Франции не было уже 50 дней подряд. Все сельское хозяйство на грани катастрофы невиданных масштабов. Засуха уже испепеляет все, что было посеяно в этом году.

О проблеме заговорил и французский лидер Эммануэль Макрон.

"Кризис будет, нехватка продуктов будет, мы это понимаем. У нас еще есть года полтора, а дальше он наступит", — отметил Макрон.

Но французские экономисты полагают, что это может случится гораздо раньше.

"Потеря урожая станет невосполнимой потерей, и резко скажется на ценах на хлеб и на всю пищевую цепочку. Думаю, уже летом мы столкнемся с проблемами, серьезными проблемами", — заявил глава комитета агропромышленников севера Франции Кристиан Дюрлин.

На фоне угрозы тотальной нехватки еды и воды власти запретили поливать газоны, сады и частные огороды.